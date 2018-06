Stuttgart (dpa) - Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen hat vor dem Oberlandesgericht Stuttgart ein Prozess gegen drei mutmaßliche Islamisten begonnen. Die Angeklagten im Alter zwischen 24 Jahren und 38 Jahren stehen wegen Mitgliedschaft und Unterstützung der Terrormiliz "Islamischer Staat" vor Gericht. Nach der Verlesung der Anklage will sich voraussichtlich der Hauptangeklagte Ismail I. aus Stuttgart zu den Vorwürfen äußern. Der 24-jährige Libanese soll als Mitglied des IS von August 2013 bis Oktober 2013 in Syrien gewesen sein und dort Wachdienste für die Terrormiliz geleistet haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.