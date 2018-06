Bukarest (AFP) Der frühere Leiter eines rumänischen Gefängnisses hat die Verantwortung für die Misshandlung von Häftlingen während der kommunistischen Herrschaft zurückgewiesen. An den Vorwürfen sei "nichts Wahres dran", sagte Alexandru Visinescu am Mittwoch während einer Gerichtsverhandlung in der Hauptstadt Bukarest. "Alles, was hier berichtet wurde, kam nicht von mir, sondern von der Leitung der Gefängnisverwaltung", beteuerte der 89-Jährige. Bei seiner nächsten Vernehmung werde er eine vollständige Erklärung abgeben.

