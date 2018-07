Moskau (AFP) Im Gasstreit mit der Ukraine hat die russische Gazprom-Gruppe die Überweisung einer ersten Rate aus Kiew bestätigt und eine Wiederaufnahme der Lieferungen angekündigt. Gazprom habe eine entsprechende Bestätigung der Banken erhalten, erklärte das Unternehmen am Mittwoch. Gazprom-Sprecher Sergej Kuprianow kündigte eine Wiederaufnahme der Gas-Lieferungen an das Nachbarland binnen 48 Stunden nach Eingang des Geldes an.

