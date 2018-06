Moskau (AFP) Bei einem Großeinsatz haben die russischen Behörden in der Hauptstadt Moskau mehr als 50.000 Ausländer kontrolliert und etwa 1900 von ihnen des Landes verwiesen. Insgesamt seien bei dem Einsatz von Polizei und Einwanderungsbehörden gegen illegale Einwanderung rund 10.000 Verstöße gegen geltende Regelungen festgestellt worden, teilte das russische Innenministerium am Mittwoch mit. Etwa 370 Menschen seien in Gewahrsam genommen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.