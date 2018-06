Seoul (AFP) Wegen Untreue ist der Sohn des einstigen Besitzers der südkoreanischen Unglücksfähre "Sewol" zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in der westlichen Hafenstadt Incheon befand Yoo Dae Kyun am Mittwoch für schuldig, aus dem Vermögen der Reederei Chonghaejin Marine Co. und ihrer sechs Schwesterfirmen rund 7,2 Millionen Dollar (rund 5,8 Millionen Euro) unterschlagen zu haben. "Er hat seine Stellung als ältester Sohn von (Reedereichef) Yoo Byung Eun zur Untreue missbraucht", befand das Gericht laut einer Mitteilung.

