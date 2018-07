Beirut (AFP) In der syrischen Hauptstadt Damaskus sind am Mittwoch nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte beim Beschuss einer Schule elf Kinder getötet worden. Der Angriff habe sich in einem von Rebellen kontrollierten Teil des Bezirks Kabun ereignet, teilte die Beobachtungsstelle mit. Laut Aktivisten der Generalkommission der Syrischen Revolution waren die Regierungstruppen von Machthaber Baschar al-Assad für die Attacke verantwortlich, die eine Schule getroffen habe. Sie sprachen von einem "Massaker an den Kindern".

