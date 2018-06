Frankfurt/Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn rüstet sich für die bevorstehenden vier Streiktage. Wenigstens ein Drittel der Züge soll während des bislang längsten Lokführer-Ausstands in der Geschichte des Unternehmens fahren. Dafür werden Ersatzfahrpläne aufgestellt. Der Streik soll am Nachmittag 15.00 Uhr im Güterverkehr beginnen. Ab Donnerstagmorgen 2.00 Uhr wollen dann auch die Lokführer des Regional- und Fernverkehrs sowie der S-Bahnen die Arbeit ruhen lassen - bis Montagmorgen um 4.00 Uhr. Die Deutsche Bahn findet den Streik maßlos und fordert die GDL zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.