Taipeh (SID) - Tennisprofi Anna-Lena Friedsam (Neuwied) hat beim Turnier in Taipeh/Taiwan das Achtelfinale erreicht. Die an Position eins gesetzte Friedsam hatte in ihrem Auftaktmatch nur im ersten Satz Probleme mit der Tschechin Katerina Vankova und setzte sich nach 1:21 Stunden mit 3:6, 6:1, 6:2 durch. In der Runde der besten 16 trifft die 20-Jährige auf Shahar Peer aus Israel.

Friedsam ist bei der mit 125.000 Dollar dotierten Veranstaltung die einzige deutsche Spielerin.