Prag (SID) - + DOUBLE: Barbara Rittner (41) könnte in Prag in einen kleinen illustren Kreis vorstoßen: Bislang ist es nur Margaret Court (Australien), Billie Jean King und Chris Evert (beide USA) gelungen, den Fed-Cup-Titel als Spielerin und Teamchefin zu gewinnen. Rittner hatte 1992 zusammen mit Steffi Graf, Anke Huber und Sabine Hack die Trophäe durch ein 2:1 gegen Spanien in Frankfurt/Main geholt.

+ CARRERAS: Exakt 10.850 Besucher passen bei Sportveranstaltungen in die O2-Arena im neunten Bezirk von Prag. Sie wurde ursprünglich für die Eishockey-WM 2004 gebaut. Zwei Tage nach dem Finale treten in der Multifunktionshalle übrigens Startenor José Carreras und Teufelsgeigeerin Vanessa Mae gemeinsam auf.

+ TROPHÄE: Im Gegensatz zum vierstöckigen und 1,10 m hohen Davis-Cup-Pokal kommt die Fed-Cup-Trophäe eher bescheiden daher und erinnert an eine edle Salatschüssel. Oder wie es Angelique Kerber (26) kurz und treffend formulierte: "Der Topf. Den wollen wir nach Hause holen."

+ AUFHOLJAGD: Seit der Umstellung auf ein Best-of-Five-Format mit fünf statt drei Matches im Jahr 1995 ist es bislang noch keiner Nation in einem Fed-Cup-Finale gelungen, einen 0:2-Rückstand zu drehen.

+ HERZENSDAMEN: Angelique Kerber (26) und Andrea Petkovic (27) sind für den "Fed Cup Heart Award 2014" des Tennis-Weltverbandes ITF nominiert. Mit diesem Preis sollen besondere Leistungen und Verdienste der Spielerinnen im traditionellen Team-Wettbewerb gewürdigt werden. Weitere Kandidatinnen sind ausgerechnet die Tschechinnen Petra Kvitova (24) und Lucie Safarova (27). Die Gewinnerin wird im Rahmen des Finals geehrt.

+ DOPPELTER RADEK: Die tschechische Nummer eins Petra Kvitova (24) hat anscheinend eine Schwäche für Sportler mit dem Vornamen Radek. Nach der Trennung vom Tennis spielenden Kollegen Radek Stepanek ist die zweimalige Wimbledonsiegerin inzwischen mit Radek Meidl liiert. Der tschechische Eishockeyprofi steht beim polnischen Klub Polonia Bytom unter Vertrag.

+ LINKE TOUR: Sowohl Angelique Kerber (26) als auch die tschechischen Einzelspielerinnen Petra Kvitova (24) und Lucie Safarova (27) sind Linkshänderinnen. Aber nicht immer. "Ich spiele nur Tennis mit links, mache sonst alles mit rechts", berichtete Kerber. Und warum? "Als Kind standen die Trainer mir gegenüber. Da habe ich es so gemacht wie sie. Bei mir war es dann eben links, was bei ihnen rechts war." Ganz einfach, oder?

+ PRIMUS: Die Spanierin Arantxa Sanchez Vicario (42) ist die Spitzenreiterin in der Kategorie "meiste Siege". Die ehemalige Weltranglistenerste gewann 72 ihrer insgesamt 100 Matches im Fed Cup. Steffi Graf (45) kam auf eine Bilanz von 28:4 Siegen.

+ PLATZ AN DER SONNE: In der Fed-Cup-Weltrangliste hat Spitzenreiter Tschechien 17.305 Punkte Vorsprung auf den Viertplatzierten Deutschland (14.140 Zähler). Rekordchampion USA (17 Titel) steht derzeit nur auf Rang 14. (SID)