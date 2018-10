Istanbul (AFP) Im Zusammenhang mit dem schwersten Grubenunglück in der Geschichte der Türkei will die Staatsanwaltschaft lebenslängliche Haftstrafen für acht Bergwerksbetreiber erreichen. Medienberichten vom Mittwoch zufolge müssen sich in dem für die kommenden Wochen erwarteten Prozess 29 weitere Angestellte der Bergbaufirma wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Ihnen drohen im Fall ihrer Verurteilung zwischen zwei und 15 Jahre Gefängnis.

