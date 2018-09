Ouagadougou (AFP) Nach dem Sturz von Präsident Blaise Compaoré und der Übernahme der Macht durch das Militär haben sich die Oppositionsparteien und zivilgesellschaftlichen Gruppen im westafrikanischen Burkina Faso auf eine einjährige Übergangsphase geeinigt. Im November kommenden Jahres solle es Parlaments- und Präsidentschaftswahlen geben, hieß es in einer am Mittwochabend in der Hauptstadt Ouagadougou verbreiteten gemeinsamen Erklärung. Wer bis dahin an der Spitze einer zivilen Übergangsregierung stehen soll, blieb aber unklar.

