Jerusalem (AFP) Bei einer Attacke auf Fußgänger mit einem Auto sind am Mittwoch in Ost-Jerusalem etwa zehn Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Der Fahrer des Wagens sei von Sicherheitskräften erschossen worden, teilte die Polizei mit. Einer der Schwerverletzten schwebe in Lebensgefahr, sagte der Sprecher der städtischen Rettungsdienste, Saki Heller.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.