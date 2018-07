Amman (AFP) Aus Protest gegen die Gewalteskalation am Jerusalemer Tempelberg hat Jordanien am Mittwoch seinen Botschafter aus Israel zurückberufen. Der jordanische Ministerpräsident Abdullah Nsur hielt seinen Außenminister außerdem dazu an, beim UN-Sicherheitsrat Beschwerde gegen "wiederholte israelische Angriffe auf muslimische heilige Stätten" einzulegen, wie die Nachrichtenagentur Petra berichtete. Jordaniens oppositionelle Muslimbruderschaft rief für Freitag zu Massenprotesten gegen Israels Umgang mit dem Tempelberg auf.

