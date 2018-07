New York (AFP) Eine Skulptur des Schweizer Künstlers Alberto Giacometti ist bei Sotheby's in New York am Dienstagabend (Ortszeit) für fast 101 Millionen Dollar (knapp 81 Millionen Euro) versteigert worden. Welcher Bieter mit 100,97 Millionen Dollar den Zuschlag für die Plastik "Chariot" erhielt, teilte Sotheby's nicht mit. Die Skulptur ist mit diesem Erlös eines der teuersten Werke des Bildhauers. Seine Skulptur "L'homme qui marche" (Der schreitende Mann) erzielte 2010 in demselben Auktionshaus 104,3 Millionen Dollar.

