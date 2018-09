Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat die führenden Republikaner und Demokraten aus dem Kongress ins Weiße Haus eingeladen. Das Treffen mit den Spitzen beider Parteien aus Senat und Repräsentantenhaus werde am Freitag stattfinden, wie das Weiße Haus am Rande der Kongresswahlen am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Einzelheiten gab Obamas Regierung zunächst nicht bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.