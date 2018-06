Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama will den Kongress um mehr als sechs Milliarden Dollar (gut 4,8 Milliarden Euro) für den Kampf gegen die Ebola-Epidemie in Westafrika und für Vorsorgemaßnahmen in den USA bitten. Obamas Ziel sei es, "unser heimisches Gesundheitssystem zu stärken sowie die Verbreitung in Westafrika einzugrenzen und zu abzuschwächen", sagte ein US-Regierungsvertreter am Mittwoch in Washington. Zudem sollten Mittel zur Erforschung von Impfstoffen und Medikamenten bereit gestellt werden.

