Washington (AFP) Der Besitz von Marihuana ist künftig wohl auch im US-Bundesstaat Oregon und der US-Hauptstadt Washington DC erlaubt. In Oregon sprachen sich bei einem Referendum am Dienstag (Ortszeit) 54 Prozent der Wähler für die Legalisierung aus, wie die vorläufigen Ergebnisse zeigten. 46 Prozent waren dagegen. In Washington DC stimmten den Teilergebnissen zufolge 65 Prozent der Bürger für die Maßnahme und lediglich 28 Prozent dagegen.

