New York (AFP) Es ist das meist verkaufte Album in vielen Jahren: US-Sängerin Taylor Swift hat von ihrem fünften Album "1989" bereits in der ersten Woche fast 1,3 Millionen Exemplare verkauft. Nach Angaben des Branchendienstes Nielsen Soundscan vom Dienstag (Ortszeit) handelt es sich um die besten Verkaufszahlen binnen einer Woche seit zwölf Jahren. 2002 hatte der US-Rapper Eminem mit "The Eminem Show" in nur einer Woche gut 1,32 Millionen Exemplare verkauft, dabei handelte es sich um die zweite Verkaufswoche.

