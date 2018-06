Kairo (AFP) In der ägyptischen Hauptstadt Kairo ist ein Bombenanschlag nahe des Präsidentenpalastes verübt worden. Bei der Explosion des kleinen Sprengsatzes in rund hundert Meter Entfernung des Amtssitzes von Präsident Abdel Fattah al-Sisi sei eine Frau verletzt worden, verlautete am Donnerstag aus Sicherheitskreisen. Wenige Stunden zuvor waren bei der Explosion einer Bombe in einem Zug südlich von Kairo zwei Polizisten und ein Zivilist getötet worden. Die Beamten hatten den Sprengsatz in einem Bahnhof untersucht, konnten jedoch nicht verhindern, dass dieser explodiert.

