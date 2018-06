Sofia (AFP) Einen Monat nach den Parlamentswahlen in Bulgarien hat sich die Partei von Ex-Regierungschef Bojko Borissow mit zwei Bündnispartnern auf die Bildung einer Minderheitsregierung geeinigt. Borissows Partei Bürger für eine Europäische Entwicklung Bulgariens (Gerb) einigte sich am Donnerstag nach eigenen Angaben mit dem ebenfalls konservativen Reformblock und der sozialdemokratischen ABV auf eine Mitte-Rechts-Koalition. Nach der Genehmigung durch Staatspräsident Rossen Plewneliew soll das Parlament am Freitag über die neue Regierung abstimmen.

