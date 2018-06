Frankfurt/Main (AFP) Die Deutsche Bahn ist mit ihrem Antrag auf einstweilige Verfügung gegen den Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) gescheitert. Das Arbeitsgericht in Frankfurt am Main lehnte den Antrag am Donnerstagabend ab. Der Streik hatte am Mittwochnachmittag begonnen, betrifft sowohl den Güter- als auch den Personenverkehr und soll bis Montagmorgen dauern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.