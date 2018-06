Berlin (AFP) Asylsuchende in Deutschland haben künftig einen gesetzlichen Anspruch auf deutlich höhere Hilfen vom Staat. Der Bundestag billigte am Donnerstag in Berlin mit den Stimmen der großen Koalition einen Gesetzentwurf, mit dem die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur besseren Unterstützung von Asylbewerbern umgesetzt werden.

