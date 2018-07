Berlin (AFP) Der Bundestag hat am Donnerstag strengere Regeln zur Eindämmung der so genannten Armutsmigration aus EU-Ländern verabschiedet. Das mit Stimmen der großen Koalition gebilligte Gesetz sieht für Fälle von Sozialmissbrauch die Möglichkeit von Ausweisungen und Wiedereinreisesperren für EU-Zuwanderer vor. Linke und Grüne stimmten mit Nein. Sie kritisierten das Gesetz als Verletzung des Freizügigkeitsrechts in der EU. Jene deutschen Kommunen, die von der Zuwanderung besonders betroffen sind, will der Bund der Neuregelung zufolge finanziell entlasten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.