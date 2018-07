Berlin (AFP) Die Fernbus-Anbieter stellen sich auf das Streikwochenende bei der Bahn ein. Marktführer MeinFernbus teilte am Donnerstag in Berlin mit, er biete täglich 130 Extrafahrten, um möglichst viele Fahrgäste an ihr Ziel zu bringen. Hier arbeite MeinFernbus mit seinen 87 mittelständischen Buspartnern zusammen.

