Frankfurt/Main (AFP) Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und die Deutsche Bahn haben am Donnerstagabend über einen Vergleich zur Beilegung des Streiks verhandelt. Ein entsprechender Vorschlag wurde den Konfliktparteien von der Vorsitzenden Richterin am Arbeitsgericht in Frankfurt am Main, Ursula Schmidt, vorgelegt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.