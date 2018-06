Berlin (AFP) Für den Fall weitgehender Zusagen anderer Staaten bei den Verhandlungen über ein neues Klimaschutzabkommen hat sich Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) für für ehrgeizigere Ziele in der EU ausgesprochen. Bei einer solchen Entwicklung "sollte die EU bereit sein, noch einmal nachzulegen", sagte Hendricks am Donnerstag in einer aktuellen Stunde zur Klimapolitik im Bundestag.

