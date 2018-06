Reutlingen (AFP) Ein zwölfjähriger Junge, der vergangene Woche auf einem Bauernhof in Baden-Württemberg in einem Mais-Hügel versunken war, ist tot. Er sei am Mittwoch in einer Stuttgarter Klinik verstorben, teilten die Polizei Reutlingen und die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstag mit. Der Junge hatte in einer Halle gespielt, in der Mais mehrere Meter hoch aufgeschüttet lag. Dabei war er vollständig in dem Getreide versunken.

