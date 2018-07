Brüssel (AFP) Die neue europäische Handelskommissarin Cecilia Malmström reist am kommenden Montag zu ihrem ersten Besuch in diesem Amt nach Berlin. In der Hauptstadt wird sie unter anderen Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) und DGB-Chef Reiner Hoffmann treffen, wie die deutsche Vertretung der EU-Kommission am Donnerstag in Berlin mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.