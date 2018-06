Brüssel (AFP) Die neue EU-Kommission warnt vor falschen Erwartungen in Deutschland, dass sie die Pläne für eine Pkw-Maut für europarechtlich unbedenklich halten und einfach durchwinken könnte. Trotz der Äußerungen des früheren Verkehrskommissars Siim Kallas, der den Plänen von CSU-Verkehrsminister Alexander Dobrindt vor Kurzem eine "richtige Richtung" bescheinigt hatte, gebe es "keinen Automatismus", verlautet am Donnerstag in Brüssel aus der Kommission.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.