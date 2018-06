Berlin (AFP) Im Kampf gegen legale und illegale Steuerhinterziehung sieht Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) beim EU-Land Luxemburg deutlichen Handlungsbedarf. "Da bleibt noch viel zu tun", sagte Schäuble am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. Er bezog sich auf einen Bericht der "Süddeutschen Zeitung" vom Donnerstag, wonach deutsche und internationale Konzerne mit Unterstützung Luxemburgs Steuerzahlungen in Milliardenhöhe vermeiden.

