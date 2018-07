Neuss (AFP) Die Zahl überschuldeter Verbraucher ist in den vergangenen zwölf Monaten wieder gestiegen. Wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Schuldneratlas der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervorgeht, waren am 1. Oktober dieses Jahres 90.000 Menschen mehr von Überschuldung betroffen als ein Jahr zuvor. Dies war ein Plus von 1,4 Prozent. Insgesamt waren demnach 6,7 Millionen Menschen über 18 Jahren in Deutschland überschuldet. Die Schuldnerquote legte laut Creditreform binnen eines Jahres von 9,81 auf 9,90 Prozent zu.

