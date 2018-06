London (SID) - Der deutsche Football-Profi Markus Kuhn und die New York Giants kommen 2015 für das jährliche Gastspiel der amerikanischen Eliteliga NFL nach Europa. Das gab der britische TV-Sender Sky bekannt. Die Giants eröffnen die NFL International Series am 4. Oktober 2015 im Londoner Wembley-Stadion gegen die Miami Dolphins.

Am 25. Oktober treffen die Buffalo Bills auf die Jacksonville Jaguars. Den Abschluss bestreiten die Detroit Lions gegen die Kansas City Chiefs am 1. November. Die Gastspiele der NFL in Europa werden seit 2007 in der englischen Hauptstadt ausgetragen.