São Paulo (SID) - Formel-1-Pilot Adrian Sutil (Gräfelfing) verliert seinen Platz bei Sauber. Der Schweizer Rennstall hat den Brasilianer Felipe Nasr für die kommende Saison verpflichtet, der 22-Jährige wird an der Seite des Schweden Marcus Ericsson (24/bisher Caterham) fahren. Dies gab das Team vor dem Großen Preis von Brasilien in São Paulo (Sonntag, 17.00 Uhr/RTL und Sky) bekannt.

Sutil war zur laufenden Saison von Force India zu Sauber gewechselt. In seinem siebten Formel-1-Jahr liegt der 31-Jährige punktlos auf Platz 18. Zuletzt war bereits das Gerücht aufgekommen, dass Sutil trotz laufenden Vertrages gehen muss. Nun folgte die Bestätigung. Sauber plagt sich seit langem mit großen finanziellen Problemen, Bezahlfahrer sollen bei der Lösung helfen. Ercisson und Nasr sollen dem rennstall über Sponsoren rund 30 Millionen Euro in die leeren Kassen spülen.

Nasr steht derzeit als Test- und Ersatzfahrer bei Williams unter Vertrag. In der GP2-Serie ist der Südamerikaner mit vier Siegen auf dem Konto Zweiter. "Das ist ein sehr wichtiger Schritt in meiner Karriere", sagte Nasr zur Einigung mit Sauber: "Ein unvergesslicher Moment."

Für Sauber-Teamchefin Monisha Kaltenborn gab es zwei gute Argumente für die Verpflichtung des Südamerikaners: "Wir verfolgen Felipes Laufbahn schon seit einiger Zeit und sind davon überzeugt, dass er nach einer außerordentlich erfolgreichen Karriere in Nachwuchs-Rennserien einen Platz in der Formel 1 verdient hat." Zudem sei "ein wichtiger Begleiter und Förderer von Felipe die Banco do Brasil, und es freut uns, dass so ein renommiertes Unternehmen ihn bei diesem wichtigen Schritt unterstützt."