São Paulo (SID) - Der Große Preis von Brasilien in São Paulo (Sonntag, 17.00 Uhr/RTL und Sky) zählt zu den Dinosauriern unter den Formel-1-Rennen. 1973 wurde hier der erste Grand Prix ausgetragen. Der Sport-Informations-Dienst (SID) hat alles Wissenswerte zum Rennen auf dem Autodromo José Carlos Pace zusammengestellt.

WETTER: Für das Wochenende werden heftige Regenschauer erwartet. Für Nico Rosberg könnte ein mögliches Wetterchaos im Kampf um den Titel mit seinem Mercedes-Rivalen von Vorteil sein. "Das erhöht meine Chancen", sagte der Wiesbadener nach seiner Ankunft. Vor dem vorletzten Rennen des Jahres hat Rosberg 24 Punkte Rückstand auf Hamilton, 75 Zähler sind maximal noch zu holen.

RÜCKBLICK: In São Paulo gewann Noch-Weltmeister Sebastian Vettel am 24. November 2013 sein bisher letztes Rennen, seitdem muss er auf seinen 40. Grand-Prix-Erfolg warten. Am Sonntag ist der Triumph genau 350 Tage her. Dem ehemaligen Seriensieger aus Heppenheim droht bei seiner Red-Bull-Abschiedstournee bei noch zwei ausstehenden Rennen mehr denn je sein erstes Jahr ohne einen einzigen Renn-Triumph seit seiner Debütsaison 2007.

POLE POSITION: Startplatz eins garantiert auf der nur 4,309 Kilometer langen Strecke noch lange nicht den Sieg. Seit dem Umbau der Strecke im Jahr 2000 konnten erst zwei Polesetter auch am Ende jubeln: Lokalmatador Felipe Massa (2006 und 2008) und Vettel im Vorjahr.

DOMINANZ: Hamilton und Rosberg könnten im Stadtteil Interlagos Geschichte schreiben. Mit dem elften Doppelsieg in dieser Saison würde das Mercedes-Duo einen Rekord aufstellen. Bisher teilen sie sich die Bestmarke von zehn Doppelsiegen mit der McLaren-Paarung Ayrton Senna und Alain Prost (1988).