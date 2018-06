Köln (SID) - Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat seinen Wechsel zum FC Barcelona trotz null Einsatzminuten in der spanischen Primera Division bisher nicht bereut. "Ich habe alles richtig gemacht mit dem Schritt nach Barcelona", sagte der 22-Jährige in einem Sport1-Interview.

Der ehemalige Gladbacher stand beim spanischen Fußball-Vizemeister bisher in allen vier Champions-League-Spielen im Tor, in der Liga gibt Trainer Luis Enrique aber dem chilenischen Nationalkeeper Claudio Bravo den Vorzug. "Es ist schwer, so ein Gesamt-Resümee zu ziehen. Klar ist aber auch, dass mir die Situation so natürlich nicht gefällt. Ich spiele nur wenig, aber ich spiele in der Champions League und ich tue mein Bestes für das Team", sagte ter Stegen, der in der Vorbereitung durch eine Verletzung zurückgeworfen wurde und die Entscheidung des Trainers respektiert: "Ich habe mich zu einem ungünstigen Zeitpunkt verletzt. Aber gibt es einen guten Zeitpunkt, um sich zu verletzen? Dementsprechend versuche ich, durch meine Leistung zu überzeugen. Wenn ich hier stehe und sage 'Trainer, warum spiele ich nicht? Ich habe doch heute gut gespielt' - das bringt mir nichts. Ich muss im Training und im Spiel mein Bestes zeigen. Ich versuche, dem Trainer die Entscheidung so schwer wie möglich zu machen. Das ist es, worauf ich baue."

Auf Dauer möchte der derzeit bei der U21 spielende ter Stegen in den Kreis der deutschen Nationalmannschaft zurückkehren. "In der A-Nationalmannschaft habe ich in letzter Zeit nicht mehr so oft gespielt. Wenn das für mich so weitergeht, versuche ich, es auch Joachim Löw schwer zu machen, um mich herumzukommen", sagte der Schlussmann, der bisher vier Länderspiele bestritten hat.