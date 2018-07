Johannesburg (SID) - Knapp zwei Wochen nach dem gewaltsamen Tod von Fußball-Nationaltorwart Senzo Meyiwa ist erneut ein Mitglied der südafrikanischen Nationalmannschaft Opfer eines Raubüberfalls geworden. Dabei hatte Mittelfeldspieler Sibusiso Vilakazi Glück im Unglück: Zum Zeitpunkt des Einbruchs im Haus seiner Familie schlief der 24-Jährige in einem Häuschen hinter dem Anwesen und entging so den Einbrechern.

Seine Eltern und sein jüngerer Bruder wurden von den Kriminellen festgehalten, um den Aufenthaltsort von Vilakazi zu erpressen, gaben aber keine Informationen preis. Erst am 26. Oktober war dessen Nationalmannschaftskollege Meyiwa in der Wohnung seiner Freundin nahe Johannesburg von Einbrechern erschossen worden. Vilakazi und Meyiwa waren auf Nationalmannschaftsreisen Zimmergenossen.

"Ich habe in einem der Räume hinten geschlafen. Sie haben gefragt, wo ich bin und wollten meinen Autoschlüssel haben", sagte Mittelfeldspieler Vilakazi, der in Johannesburg für BidVest Wits spielt. Die Diebe zogen am Ende mit Bargeld, einem Fernseher, einer Musikanlage und Schmuck der Eltern ab. Von Vilakazi nahmen die Einbrecher lediglich ein paar Kleidungsstücke mit.

Vilakazi gehört zum südafrikanischen Aufgebot für die beiden Afrika-Cup-Qualifikationsspiele am 15. November gegen den Sudan und am 19. November in Nigeria.