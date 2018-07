Los Angeles (dpa) - US-Schauspielerin Anne Hathaway (31) kommt inzwischen mit der oft heftigen Kritik an ihr zurecht. Noch vor wenigen Jahren hätten sie die heftigen Anfeindungen im Internet sehr mitgenommen.

"Ich konnte mir nicht helfen, weil ich nie gelernt hatte, mich zu lieben", sagte sie in der TV-Show von Ellen DeGeneres. "Und wenn du dich selbst nicht liebst und jemand sagt fiese Dinge über dich - dann wird ein Teil von dir das immer glauben", erzählte Hathaway ("Les Misérables"). "Ich sagte mir, ich will diesen Leuten nicht glauben, ich will erfahren, wer ich wirklich bin."

Das sei ihr inzwischen gelungen. "Ich fühle Liebe und Mitgefühl für alle anderen und auch für mich selbst - das hatte ich nie zuvor."

