Tripolis (AFP) Libyens Oberstes Gericht hat das international anerkannte Parlament des Landes am Donnerstag für verfassungswidrig erklärt und damit die politische Krise in dem erdölreichen Land weiter angeheizt. In der Hauptstadt Tripolis feierten Islamisten das Urteil mit Luftschüssen und Hupkonzerten, wie ein AFP-Reporter berichtete. Gegen die Entscheidung des von einem islamistischen Abgeordneten angerufenen Gerichts ist keine Berufung möglich. Das Parlament reagierte verärgert.

