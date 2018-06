Jerusalem (AFP) Nach verärgerten Reaktionen aus Jordanien hat Israels Regierung dem Nachbarland versichert, dass Juden auch in Zukunft nicht das Recht zum Beten auf dem Jerusalemer Tempelberg bekommen sollen. Nach Angaben seines Büros versprach Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dem jordanischen König Abdullah II. am Donnerstag in einem Telefonat, den aktuellen Status quo der drittheiligsten Stätte im Islam zu bewahren. Auch Jordaniens Aufsichtsrecht für das Felsplateau rings um die Al-Aksa-Moschee und andere heilige Stätten in Ost-Jerusalem soll demnach unangetastet bleiben.

