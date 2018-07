Jerusalem (AFP) Nach der zweiten tödlichen Auto-Attacke entlang der Jerusalemer Straßenbahnlinie haben die israelischen Sicherheitskräfte am Donnerstag die Schutzvorkehrungen verstärkt. Vor den 24 Haltestellen wurden Betonpoller aufgestellt, wie ein AFP-Reporter berichtete. In einigen palästinensischen Vierteln im Osten der Stadt wurden Straßensperren errichtet und an wichtigen Kreuzungen Polizisten postiert.

