Gaza (AFP) Erstmals seit sieben Jahren dürfen wieder Gurken und Fische aus dem Gazastreifen in das Westjordanland exportiert werden. Die israelischen Behörden hoben ihr Ausfuhrverbot am Donnerstag auf, wie ein mit Handelsfragen betrauter Palästinenservertreter der Nachrichtenagentur AFP sagte. Eine erste Lastwagenladung Gurken sei bereits in Hebron im südlichen Westjordanland eingetroffen. Nach Angaben der israelischen Armee soll am Sonntag eine Lieferung Fische folgen.

