Wellington (AFP) 22 zum zweiten Mal an der Küste Neuseelands gestrandete Wale sind am Donnerstag umgekommen. Wie die Behörden mitteilten, war es Freiwilligen erst einen Tag zuvor gelungen, die Grindwale in einem Hafen der Bay of Plenty auf der Nordinsel ins Meer zu geleiten. 14 Wale verendeten demnach, acht wurden eingeschläfert. Zunächst hatten die Behörden von 21 Tieren gesprochen.

