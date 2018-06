Warschau (AFP) Wenn die Polen über ihre Mitgliedschaft im Euroraum abstimmen könnten, würden sie der Währungsunion am liebsten gar nicht erst beitreten. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CBOS hervor, deren Ergebnis am Donnerstag veröffentlicht wurde. Mit 68 Prozent der Befragten befürworten demnach so viele Polen wie nie einen Verzicht auf die Einführung des Euro. Lediglich 24 Prozent möchten sich demnach der Währungsunion anschließen.

