Moskau (AFP) Russland will 2016 nicht am Gipfel für Atomsicherheit in den USA teilnehmen. Das Außenministerium in Moskau begründete die Absage am Mittwochabend unter anderem mit der vorherrschender Rolle Washingtons bei der Vorbereitung des Gipfels in Chicago. Darin bestehe eine "krasse Diskriminierung" der anderen Länder, hieß es. Über Moskaus Entscheidung sei die US-Regierung Mitte Oktober unterrichtet worden. Die bisherigen Atomgipfel hätten "bedeutende Fortschritte" für die atomare Sicherheit gebracht,doch derzeit sei eine "politische Beteiligung" an dem Gipfel "nicht mehr angebracht".

