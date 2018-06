Genf (AFP) Bei einem Erdrutsch im Schweizer Kanton Tessin sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Leichen einer 31-jährigen Frau und ihrer dreijährigen Tochter seien am frühen Donnerstagmorgen in den Trümmern ihres Hauses entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Nach Angaben der Schweizer Nachrichtenagentur sda waren am Vorabend nach starkem Regen rund tausend Kubikmeter Lehm und Erde auf das Haus in Bombinaso, einem Ortsteil der westlich von Lugano gelegenen Gemeinde Curio, niedergegangen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.