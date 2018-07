Köln (SID) - Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg können in der Europa League einen großen Schritt Richtung Zwischenrunde gehen. Beflügelt von ihren beeindruckenden Bundesliga-Auftritten wollen die Bayern-Jäger VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach auch auf internationaler Bühne glänzen. Die Wolfsburger strotzen vor dem Heimspiel um 21.05 Uhr gegen FK Krasnodar ebenso vor Selbstvertrauen wie die Gladbacher, die bei Apollon Limassol ab 19.00 Uhr ran müssen.

Bei der Europa-Tour in Shanghai steht für die Golfelite die Auftaktrunde an. Immerhin 40 der Top 50 in der Weltrangliste sind in der chinesischen Wirtschaftsmetropole am Start. Im Kampf um das Preisgeld in Höhe von 8,5 Millionen Dollar möchten auch Martin Kaymer und Marcel Siem, der erst am Sonntag beim BMW Masters in Shanghai seinen vierten Sieg auf der Europa-Tour gefeiert hatte, ein Wörtchen mitreden.