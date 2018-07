Lausanne (SID) - Nationalmannschafts-KollegenNationalmannschafts-KollegenMit seinem dritten Platz beim Weltcup in Düsseldorf hat sich Tischtennis-Star Timo Boll aus Düsseldorf in der Weltrangliste wieder näher an seinen Nationalmannschafts-Kollegen Dimitrij Ovtcharov herangeschoben. Rekord-Europameister Boll kletterte mit dem Podestplatz von Rang neun auf acht, der aktuelle Titelträger Ovtcharov, der für den russischen Klub Orenburg spielt, büßte dagegen eine Position ein und wird nun als Sechster geführt.

Xu Xin aus China führt das Ranking weiter vor seinen Landsleuten Ma Long, Fan Zhendong und Weltcupsieger Zhang Jike an. Bester nicht-chinesischer Spieler ist der Japaner Jun Mizutani auf Rang fünf.

Bei den Damen bleibt Abwehrass Han Ying (Tarnobrzeg/Polen) als Neunte beste Deutsche. Sieben Plätze verlor die deutsche Meisterin Shan Xiaona (Berlin), die von 19 auf 26 rutschte. Das November-Ranking wird angeführt von Weltcupsiegerin Ding Ning aus China vor ihren Landsfrauen Liu Shiwen und Li Xiaoxia an.