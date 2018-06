Johannesburg (AFP) In Südafrika sind mindestens 66 Kinder ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem sie mit gemahlenen Glasscherben und Steinen zersetztes Schulessen zu sich genommen hatten. Kinder aus fünf Schulen in der nordöstlichen Provinz Limpopo hätten nach dem Verzehr verunreinigter Bohnen unter Durchfall, Schwindelgefühle, Erbrechen und Krämpfen gelitten, teilte die Bildungsbehörde am Donnerstag mit. Demnach konnten die meisten Kinder inzwischen wieder aus der Behandlung entlassen werden.

