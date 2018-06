Peking (AFP) Mitglieder einer chinesischen Delegation um Präsident Xi Jinping haben Tierschützern zufolge während einer Visite im ostafrikanischen Tansania in großem Stil Elfenbein gekauft. Die Schwarzmarktpreise für Stoßzähne von gewilderten Elefanten hätten sich anlässlich des Besuchs der China-Delegation im Frühjahr 2013 verdoppelt, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der britischen Umweltschutzorganisation Environmental Investigation Agency (EIA). Peking wies die Vorwürfe umgehend zurück.

