Frankfurt (dpa) - Der Lokführerstreik bei der Deutschen Bahn wird gerichtlich überprüft. Das Arbeitsgericht Frankfurt/Main will noch heute über den Antrag auf eine einstweilige Verfügung mündlich verhandeln. Eingereicht haben ihn die Bahn-Unternehmen für Fernverkehr, Regionalverkehr und die Cargo-Sparte sowie die beiden S-Bahn-Gesellschaften aus Hamburg und Berlin. Sie zweifeln an der Verhältnismäßigkeit Streiks der Gewerkschaft GDL. Bei der Bahn läuft seit gestern Nachmittag bis zum frühen Montagmorgen der bisher längste Ausstand in der Unternehmensgeschichte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.